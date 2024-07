Fevoss Verona festeggia l’anniversario con un’intera giornata di festa

Festa a Veronetta per il 37esimo anniversario di Fevoss Verona.

L’Associazione Fevoss – Federazione del Volontariato socio-sanitario di Verona, celebra quest’anno il suo 37esimo anniversario con una giornata di eventi dedicati agli oltre 360 volontari e al quartiere. Sabato 13 luglio, vigilia della festa di Santa Toscana, saranno organizzati due appuntamenti e uno speciale momento di festa aperto al quartiere per questa importante ricorrenza.

Alle ore 12, nella chiesa di Santa Toscana in piazza XVI Ottobre, si terrà un incontro con il Vescovo Mons. Domenico Pompili, un momento di riflessione sulla lettera alla città sul tema del silenzio. Al termine dell’incontro, nella sede Fevoss di via Santa Toscana, seguirà il pranzo dedicato ai volontari e alle volontarie dell’associazione, per riconoscere il loro impegno in un momento di allegra convivialità.

La giornata si concluderà alle 21 con un concerto all’aperto dell’Orchestra Mosaika Combo, davanti alla sede Fevoss in via Santa Toscana. L’evento, reso possibile grazie al sostegno della Circoscrizione 1^ e del Consorzio Zai, è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Durante il concerto, sarà attiva una raccolta di offerte a sostegno delle attività di volontariato di Fevoss.

“Fondamentale il lavoro dei volontari”.

“Come Circoscrizione 1^ siamo lieti di contribuire a questo evento pensato sia per valorizzare il lavoro dei volontari, sia per offrire al quartiere un momento di festa – dichiara Andrea Avanzi – Abbiamo unito la ricorrenza dei 37 anni di Fevoss alla festa di Santa Toscana e l’obiettivo è proseguire l’attività di riappropriazione degli spazi di Veronetta favorendo le occasioni di relazione”.

“Non esiste volontariato senza rapporto con il territorio – afferma Giancarlo Montagnoli – I 362 volontari attivi in circa 10 comuni di Verona e provincia danno sostegno a persone che vivono condizioni di disagio e solitudine. Nei primi quattro mesi del 2024 abbiamo percorso oltre 40.000 chilometri, assistito 331 persone con 1.300 viaggi grazie alla generosità di 71 volontari”.