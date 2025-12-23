La magia del presepe animato alla Fondazione Ciccarelli

San Giovanni Lupatoto, il presepe meccanico di Luigi Festi alla Pia Opera Ciccarelli.

Il celebre presepe meccanico di Luigi Festi ha trovato quest’anno una casa speciale al giardino d’inverno della Fondazione Pia Opera Ciccarelli. Nel cuore del Natale, c’è un piccolo mondo che riprende a muoversi, raccontando una storia fatta di pazienza, artigianato e amore.

Vent’anni di ingegno in miniatura.

L’opera è il risultato di oltre due decenni di dedizione meticolosa. Protagoniste sono le statuine di circa 12 centimetri, ognuna interamente meccanizzata a mano per dar vita a un microcosmo pulsante: dagli antichi mestieri alle scene di vita quotidiana, fino a un suggestivo omaggio al Lago di Garda. Non si tratta solo di tecnica, ma di un patrimonio di memoria che la famiglia Festi ha scelto di condividere con l’intera comunità per onorare il ricordo di Luigi.

Un ponte tra generazioni.

La scelta di ospitare l’allestimento in una struttura dedicata agli anziani non è casuale. Come sottolineato da monsignor Andrea Gaino, presidente della Fondazione, accogliere quest’opera significa integrare la cura e l’assistenza con l’attenzione alla dimensione spirituale e culturale. Il presepe diventa così un punto d’incontro unico dove anziani e bambini possono meravigliarsi insieme davanti alla magia del movimento.

“La nostra famiglia ha scelto di condividere quest’opera per permettere a tutti di lasciarsi incantare dalla sua straordinaria magia”, ha dichiarato Federica Festi, figlia dell’artista, ringraziando lo staff della Pia Opera per il supporto nell’allestimento.

Info per la visita.

Il presepe sarà visitabile per tutto il periodo natalizio nello spazio dedicato all’interno del Centro Servizi. Un’occasione per residenti, familiari e visitatori esterni di vivere un momento di riflessione e stupore.