A Quinzano la Festa è in Rosso: l’evento che dice “no alla guerra”, ecco il programma.

Torna anche quest’anno la Festa in Rosso, che si terrà dal 31 agosto al 5 settembre a Quinzano, nell’area verde di fronte alle Piscine Santini di Verona: ecco il programma.

Programma.

Mercoledì 31 agosto ore 22. Disperato Circo Musicale. Miscela esplosiva di Patchanka con influenze Ska, Reggae, Balkan, Funky, Latin e Punk.

Giovedì 1 settembre ore 20. Le città in comune. Il cambiamento in atto: #Verona2017, una sfida imperdibile. Con Sandro Medici (Sinistra per Roma) e Michele Bertucco (ex candidato sindaco del Centrosinistra a Verona). Ore 22: Loina – Musica tradizionale veneta, yugo e istriana.

Venerdì 2 settembre ore 20. La sinistra che manca. Quale alternativa politica al neoliberismo e all’Europa dell’austerità? Dibattito con Paolo Ferrero (segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista) e Giuseppe Civati (segretario nazionale di Possibile). Introduzione e moderazione a cura di Enrico Bertelli, giornalista freelance. Ore 22. R’Ossi da brodo. Musica internazionale.

Sabato 3 settembre ore 20. Per non farne carta straccia. Le motivazioni del NO al #ReferendumCostituzionale. Con il prof. Giuseppe Ugo Rescigno (Costituzionalista, Comitato per il NO) e il prof. Gian Paolo Romagnani (Comitato per il NO al Referendum Costituzionale di Verona). Modera Enrico Giardini, giornalista de L’Arena.it. Serata organizzata con il Comitato per il no al Referendum Costituzionale di Verona. Ore 22: Acid Brain: rock, funky, psichedelia, fusion, blues e acid jazz.

Domenica 4 settembre ore 20: # Jobs Act – Loi du travail. Dibattito su lavoro, diritti e “riforme” antisociali in Italia e in Europa. Intervengono Fabrice Angei (CGT Confédération Générale du Travail, Francia), Michela Spera (Fiom Cgil Nazionale), Michele Corso (CGIL Verona) e Roberta Fantozzi (segreteria nazionale di Rifondazione Comunista). Ore 22: Jack Graffiti – Rock’n’Roll anni ’50.

Lunedì 5 settembre ore 20. Manifesto con diritto. Performance teatrale e musicale con tromba e strumenti elettronici sul tema dei diritti. Con Giovanni Ceriani, Zeno Fatti e Massimo Totola. Ore 22: Dubwise con Tiberias Towa Sound System e Infuzion Verona, Dub/Jungle.