Al Chiostro di Sant’Eufemia in scena “Il fantasma di Burgerville”, del Gruppo di arte drammatica Renato Simoni.

Il 17 luglio, alle 21.15, nel Chiostro di Sant’Eufemia, il Gruppo di arte drammatica Renato Simoni presenta il suo nuovo spettacolo, scritto e diretto da Cecilia Comencini “Il fantasma di Burgerville”. È facile l’assonanza col “collega” di Canterville di Oscar Wilde e infatti l’autrice non fa mistero di aver fatto riferimento a quelle vicende: il nostro ectoplasmatico protagonista da quasi 400 anni è padrone incontrastato del suo maniero e finora è riuscito ad adempiere ai suoi compiti di disturbatore e presenza spaventosa nei confronti dei proprietari e dei vari visitatori.

Ma tutto sta per cambiare, per l’arrivo di nuovi acquirenti, rumorosi ed irriverenti affaristi americani, pronti a comprarsi castello e fantasma in un pacchetto tutto compreso “chiavi in mano”, mossi dalla bizzarra idea di aprire un fast food, dove esportare dal Texas la novità culinaria degli anni ’50, il cheeseburger. I rapporti col fantasma non saranno facili e daranno l’avvio a una serie di trovate e di gag che garantiscono un autentico divertimento e risate a volontà.

Alla fine, che non si svela, sarà proprio il tremendo spettro a raccogliere la simpatia di tutti, personaggi e spettatori; e dopo 400 anni di insonnia proprio se lo sarà meritato.

Nel suo instancabile e inesauribile lavoro di regista, Cecilia Comencini è stata coadiuvata da Maurizio Ravazzin, da Elena Bertuzzi per la consulenza musicale, dal Laboratorio delle Grazie per le scene e l’attrezzeria, da Flavia Travasa per i costumi e da Giuseppe Migliorini nell’impegnativo ruolo di tecnico alle luci e all’audio.

Interpreti dello spettacolo sono: Otello Bellamoli, Flavia Travasa, Cecilia Comencini, Giulia Basso, Michele Lanza, Giancarlo Tambalo, Carlo Tarallo, Mariella Placchi e Alessandro Ravazzin.