Falsi tecnici di Acque Veronesi cercano di entrare nella case: “Cosa dovete fare”

Acque Veronesi mette in guardia su falsi tecnici che cercano di entrare nella case: “In caso di dubbio chiamate e verificate”.

Sono giunte questa mattina segnalazioni ad Acque Veronesi da parte di cittadini residenti in via Betteloni a Verona di persone che si dichiarano tecnici di Acque Veronesi e che chiedono di entrare nelle abitazioni per effettuare verifiche sulla qualità dell’acqua o per ricercare perdite.

Acque Veronesi ricorda che i suoi operatori non possono chiedere o restituire denaro, non possono chiedere di visionare fatture o documenti, non possono chiedere firme e non entrano nelle case per cercare perdite o fare analisi dell’acqua. In caso di dubbio è sempre consigliabile chiamare il Servizio Clienti (800735300 da rete fissa, 0452212999 da rete mobile) per verificare l’identità del letturista prima di consentirgli di accedere alla proprietà privata. Se non dovesse essere un tecnico di Acque Veronesi e non è previsto alcun intervento programmato, chiamare le forze dell’ordine.