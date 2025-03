Gli eventi di domani alla Loggia di Fra’ Giocondo

Strade del Vino e premio agli studenti veronesi: gli appuntamenti di domani alla Loggia di Fra’ Giocondo.

Domani mercoledì 19 marzo, nella Loggia di Fra’ Giocondo al Palazzo Scaligero (ingresso da Piazza dei Signori), si terranno due importanti appuntamenti.

Ore 11. Presentazione della manifestazione “Sui colli delle Strade del Vino”. L’evento enogastronomico, in programma domenica prossima in Valpolicella, sarà presentato dal presidente della Provincia, Flavio Pasini, insieme al vicepresidente della Strada del Vino Valpolicella, Mirko Andreoli, e alla coordinatrice Monica Massarotti. Un’occasione per scoprire sapori e tradizioni del territorio.

Ore 11:30. Premiazione degli studenti vincitori del concorso sulla parità di genere. Saranno premiati gli alunni e le alunne di nove scuole scaligere che hanno partecipato al concorso promosso dalla Commissione alle Pari Opportunità della Provincia. Interverranno: Flavio Pasini, presidente della Provincia, Sara Moretto, consigliere provinciale con delega alle Pari Opportunità, Silvia Fiorio e le componenti della Commissione provinciale alle Pari Opportunità.