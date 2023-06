Verona, un’estate di sport con il progetto “Parchi e movimento”

Tutti sanno che fare sport è essenziale per il mantenimento di uno stile di vita sano, ma è ancora meglio quando viene fatto in compagnia

Il progetto Parchi e movimento è un programma di attività motoria all’aria aperta per tutti. L’iniziativa nasce in sintonia con il “Piano per la Promozione dell’Attività Motoria della Regione Veneto” che ha come obiettivo principale promuovere il benessere della collettività e degli individui contrastando le malattie croniche legate alla sedentarietà, in particolare obesità, diabete, malattie cardiocircolatorie, depressione, malattie respiratorie croniche e patologie correlate all’invecchiamento. Inoltre, il progetto ha il patrocinio della Provincia, del Comune e della Ulss 9.

​Il progetto aderisce a “Per la salute ogni passo conta”, la campagna dell’Oms, che evidenzia come non sia necessario rispettare le linee guida sui tempi dell’allenamento settimanale, perché anche piccole dosi di movimento quotidiano sono utili e portano benefici. L’iniziativa si inserisce all’interno del Piano della Prevenzione Regionale 2022-2025 con l’obiettivo di creare e consolidare le comunità attive. In particolare, rafforzare il rapporto con i comuni della provincia per promuovere un approccio alla lotta alla sedentarietà e alla promozione del movimento.

Gli obiettivi del progetto.

Gli obiettivi del progetto sono diversi: far conoscere e sperimentare a tutti il movimento come mezzo per migliorare e rafforzare la salute, dai bambini agli anziani, combattere la solitudine attraverso il movimento, favorendo l’equilibrio fisico e mentale, gestire l’aggregazione nel rispetto delle direttive, valorizzare i parchi e le aree verdi del nostro territorio e restituirli ai cittadini che possono usufruirne in sicurezza, con istruttori qualificati, favorendo un rapporto sostenibile con la natura e supportare lo sport e tutte le sue realtà.

Le attività sono state presentate durante la Move Week, l’evento mondiale che ogni anno mostra i benefici di essere attivi e di partecipare regolarmente ad attività motorie e sportive, che si tiene l’ultima settimana di maggio, e le stesse si svolgeranno nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Il progetto, che ha avuto un grande successo e un’importante adesione nelle precedenti edizioni, è ancora più di valore quest’anno in quanto saranno attivati corsi per bambini, adolescenti, adulti e anziani prevalentemente in outdoor con particolare attenzione al coinvolgimento delle fasce deboli della popolazione per favorire un ritorno dei cittadini alla pratica dell’attività motoria nel contesto dei parchi urbani, in forma gratuita o agevolata.

