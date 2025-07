Esperta veronese guiderà la promozione dell’olio Evo

Giovane imprenditrice veronese guida Onaoo Veneto: Francesca Salvagno nuova consigliera delegata.

È Francesca Salvagno, giovane imprenditrice veronese del Frantoio Salvagno di Verona, la nuova consigliera delegata per il Veneto di Onaoo. Si tratta della Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva, la più antica scuola di assaggio a livello mondiale. Insieme a lei, a rappresentare la provincia di Verona, anche Carlotta Pasetto, insegnante Onaoo e figura di riferimento nel panorama formativo.

Tra i primi incarichi, la promozione della cultura dell’olio extravergine sul territorio e il coordinamento delle attività didattiche locali. Il primo corso in programma – interamente dedicato all’assaggio delle olive da tavola – si terrà proprio al Frantoio Salvagno nei giorni 29-30 settembre e 1° ottobre 2025. L’evento sarà aperto a tutti, con iscrizione a pagamento sul portale ufficiale Onao.

Francesca Salvagno è iscritta da tre anni al registro internazionale degli assaggiatori professionisti, avendo completato il percorso in doppia lingua, italiana e inglese. La sua nomina arriva con il plauso di Marcello Scoccia, neo presidente di Onaoo e tra i massimi esperti di assaggio a livello nazionale.

I corsi.

Onaoo propone corsi di avvicinamento e formazione tecnica, rivolti sia al grande pubblico che a chi desidera intraprendere una carriera professionale nell’ambito dell’assaggio. Il suo lavoro si estende anche nel dialogo con le istituzioni e nella divulgazione dei dati di settore.

Previsioni.

Le previsioni per la campagna olearia 2025 in Veneto e in Italia appaiono positive: niente siccità, piogge regolari e assenza di parassiti come la mosca olearia fanno sperare in una produzione in crescita del +30% rispetto al 2024, salvo eventi straordinari.