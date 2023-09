Fidas Verona mette in moto il dono: 40 centauri e 80 chilometri percorsi per incentivare la donazione di sangue e plasma.

Una campagna di solidarietà “on the road” per la donazione di sangue e plasma: domenica 10 settembre i donatori di Fidas Verona hanno inforcato le loro motociclette per partecipare all’iniziativa “Metti in moto il dono”, percorrendo un itinerario di 80 chilometri attraverso vari paesi, partendo dall’ospedale di Borgo Roma e arrivando ad Angiari, in provincia. Obiettivo, ricordare che donare è fondamentale per il funzionamento degli ospedali e per i malati in attesa di cure salvavita.

“Anche quest’anno abbiamo voluto aderire alla manifestazione, organizzata in varie parti d’Italia dalle federate Fidas”, sottolinea Chiara Donadelli, presidente provinciale di Fidas Verona. “Grazie ai nostri volontari, cerchiamo di sfruttare ogni occasione, dalle sagre paesane ai tornei sportivi, per lanciare l’appello a donare sangue e plasma: farlo stando in sella a una moto è un modo originale, che aiuta a tenere alta l’attenzione sul bisogno di donare”.

Il percorso.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di una quarantina di persone: partiti di buon mattino da piazzale Bengasi, a Borgo Roma, i centauri si sono diretti a Pian di Castagnè (Mezzane di Sotto), toccando poi i Comuni di Colognola ai Colli, San Martino Buon Albergo, Lavagno, Caldiero, Belfiore, Ronco all’Adige, Isola Rizza e Roverchiara, con arrivo al Centro sportivo UISP di Angiari, dove la carovana è stata ristorata con un pranzo.

“Una domenica quasi estiva ha fatto da sfondo all’evento, che è riuscito grazie allo sforzo organizzativo di molti volontari, che ringraziamo di cuore”, aggiunge Daniele Vaccari, consigliere provinciale di Fidas Verona e referente organizzativo. “Ci auguriamo che il rombo dei motori abbia attirato l’attenzione di nuovi possibili donatori: di sangue e plasma c’è sempre bisogno, perché non si creano in laboratorio, si possono solo donare”.

Chi è in buona salute e pesa almeno 50 kg può donare dai 18 fino ai 65 anni. La donazione si prenota telefonando al numero verde gratuito 800.310.611 (solo da fisso), allo 0442.622867, al 339.3607451 (cellulare per telefonate/sms) o scrivendo una mail a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it.