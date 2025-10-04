Protesta degli animalisti a San Nicolò, in centro a Verona, dove il don non vuole i cani in chiesa: fanno irruzione vestiti da frati.

Singolare manifestazione di protesta nella chiesa di San Nicolò all’Arena, in pieno centro a Verona, salita alla ribalta delle cronache perchè il parroco da settimane ribadisce la sua contrarietà alla presenza di cani all’interno del luogo di culto. Tanto da aver affisso dei cartelli, all’ingresso, dove viene esplicitamente detto che i cani non sono i benvenuti.

Sollevando, già qualche mese fa, la protesta degli animalisti. Ora, visto che però la protesta non ha sortito alcun effetto, gli stessi animalisti hanno voluto calcare un po’ la mano. E come? Semplice, si sono travestiti da frate e sono entrati. E’ successo nel pomeriggio di venerdì 3 ottobre, quando alcuni militanti di centopercentoanimalisti, travestiti da frati, sono entrati nella chiesa esponendo un cartello in inglese rivolto ai turisti con la scritta: “Jesus loved Animals”.

L’iniziativa ha però provocato un confronto acceso: il diacono ha tentato di strappare il cartello dalle mani di uno dei manifestanti, e la situazione è rapidamente degenerata fino all’intervento di due pattuglie della polizia, chiamate per riportare la calma.