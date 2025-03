Le Domeniche della Sostenibilità debuttano in Borgo Trento. Programma e strade chiuse

Per la prima volta le Domeniche della Sostenibilità in Borgo Trento: programma e strade chiuse.

Le Domeniche della Sostenibilità fanno tappa per la prima volta in via IV Novembre e piazza Vittorio Veneto, in Borgo Trento, domenica 30 marzo. La giornata sarà dedicata alla mobilità sostenibile, alla qualità dell’aria e alla valorizzazione degli spazi urbani, con attività, eventi culturali e sportivi, laboratori per bambini e incontri sul tema della sostenibilità.

Per tutta la giornata, la piazza e le strade limitrofe saranno chiuse al traffico, trasformandosi in un grande spazio pedonale aperto a tutti. Più di 50 associazioni, attività commerciali e artigianali del quartiere parteciperanno con iniziative dedicate.

Come partecipare.

L’invito è di raggiungere Borgo Trento a piedi, in bici o con mezzi sostenibili, approfittando della domenica senza auto su Lungadige Attiraglio. Chi vuole provare il bike sharing di Verona Bike potrà approfittare di una promozione speciale: uno sconto del 30% sull’abbonamento annuale per i nuovi iscritti, utilizzando il codice promozionale ECOSUNDAY25 (valido dal 29 al 31 marzo).

Programma degli eventi.

Piazza Vittorio Veneto.

Corte Molon ASD Horsevalley – Battesimo della sella e laboratori sul mondo del cavallo (10:00 – 18:30).

– Battesimo della sella e (10:00 – 18:30). Fondazione DBA – Mostra di creazioni artigianali e sensibilizzazione sulle malattie rare (10:00 – 18:30).

– Mostra di e sensibilizzazione sulle (10:00 – 18:30). Teatro Stabile di Verona – Presentazione corsi di teatro e rassegne (10:00 – 18:30).

– Presentazione e rassegne (10:00 – 18:30). Gruppo Alpini di Avesa – Promozione del Patto di Sussidiarietà per l’area Ex Polveriera (10:00 – 18:00).

– Promozione del per l’area Ex Polveriera (10:00 – 18:00). APS Keleuthos – Progetti educativi e culturali (10:00 – 18:30).

– Progetti e culturali (10:00 – 18:30). ASD Vagonova – Lezioni di danza per bambini, ginnastica dolce, pilates e dancefit (10:00 – 18:30).

– Lezioni di dolce, pilates e dancefit (10:00 – 18:30). Croce Rossa Italiana – Comitato di Verona – Informazioni e presentazione del progetto “I Braccialetti di Edo” (10:00 – 18:00).

– Informazioni e “I Braccialetti di Edo” (10:00 – 18:00). Cittadinanza Attiva Verona – Camminata ecologica per la pulizia del quartiere (10:00 – 12:00).

– Camminata del quartiere (10:00 – 12:00). Presentazione Open Day di disegno e pittura con la pittrice Romina de Rossi (11:00 – 18:00).

con la pittrice (11:00 – 18:00). Incontro sull’ambiente con la giornalista Virginia Della Sala , moderato da Ernesto Kieffer (15:00 – 16:00).

con la giornalista , moderato da (15:00 – 16:00). Artisti di strada con spettacoli di Matteo Croce (11:00 – 13:00) e Paul Padula (16:00 – 18:00).

con spettacoli di (11:00 – 13:00) e (16:00 – 18:00). Teatro Scientifico / Teatro Laboratorio Verona – Reading ecologico con il Gruppo di Teatro Partecipato Over 65 (16:00 – 17:00).

– Reading ecologico con il Partecipato Over 65 (16:00 – 17:00). Visita guidata ai villini liberty di Borgo Trento, con Francesca Amaro, guida turistica (17:00 – 18:00).

Via IV Novembre.

Sci Club Edelweiss – Stand informativo e Nordic Walking (10:00 – 18:30).

– Stand informativo e (10:00 – 18:30). Centri Giovanili Don Mazzi – Info point e performance di canto e hip hop (10:00 – 18:30).

– Info point e e hip hop (10:00 – 18:30). Fiab Verona – Biciclettata su L ungadige Attiraglio (partenza ore 10:30), gazebo e marchiatura biciclette (10:00 – 14:00).

– Biciclettata su L (partenza ore 10:30), gazebo e marchiatura biciclette (10:00 – 14:00). La Chiave Magica – Laboratori musicali per bambini (10:00 – 12:30 e 15:00 – 18:30).

– Laboratori (10:00 – 12:30 e 15:00 – 18:30). WWF Veronese – Gazebo informativo e camminata guidata tra gli alberi monumentali della zona (14:30 – 16:30).

– Gazebo informativo e monumentali della zona (14:30 – 16:30). Band “Dieci Più Group” – Concerto di una band di giovani diversamente abili (11:00 – 13:00).

– Concerto di una (11:00 – 13:00). Ludobus Ridoridò – Giochi per bambini in strada (14:30 – 18:00).

– Giochi per (14:30 – 18:00). Gruppo di Ricerca Danze Popolari – Animazione con balli della tradizione popolare e musica dal vivo (16:00 – 18:00).

Parco Cesare Abba.

Polisportiva Quinzano – Partite di pallavolo (10:00 – 18:00).

– Partite di (10:00 – 18:00). Verona Rugby – Attività per bambini con palla ovale e giochi di rugby (14:30 – 16:30).

– Attività per bambini con di rugby (14:30 – 16:30). Street Workout Verona – Evento di fitness con cuffie wireless, su prenotazione (16:00 – 16:45).

Attività nei negozi e locali del quartiere.

Degustazione di cremolata – Via IV Novembre , 13 (dalle 11:00).

– Via , 13 (dalle 11:00). Laboratori artigianali – Via Cesare Abba , 10/b (dalle 10:00).

– Via , 10/b (dalle 10:00). DJ set con artisti locali in vari punti di via IV Novembre (dalle 12:00 alle 18:30).

Modifiche alla viabilità.