Ecco Life Market: il “supermercato” delle opportunità per i giovani di Verona

Al via Life Market, il “supermercato” per i giovani di Verona con gli scaffali pieni di opportunità.

Life Market è un supermrcato speciale di Verona dove non si acquistano prodotti ma si raccolgono esperienze e opportunità che arricchiscono la vita. È questa l’idea innovativa del Centro di Servizio per il Volontariato (Csv) di Verona, pensata per avvicinare i giovani al mondo del volontariato in modo originale e coinvolgente.

Un supermercato di valori e crescita personale.

Nel Life Market, gli “scaffali” sono pieni di opportunità.

Marmellata di buone esperienze per nutrire la propria anima.

per nutrire la propria anima. Mezze maniche rimboccate , per chi ama darsi da fare.

, per chi ama darsi da fare. Succo di sfida , per superare i propri limiti.

, per superare i propri limiti. Concentrato di autostima , per crescere in sicurezza e fiducia.

, per crescere in sicurezza e fiducia. Una porzione pronta di mentalità aperta, ideale per chi vuole ampliare i propri orizzonti.

“Presentiamo il volontariato come un luogo dove trovare cose utili per sé e per gli altri, proprio come fare la spesa”, spiega Francesca Rossi, referente dell’Area Giovani del CSV.

Volontariato e giovani: i numeri del Csv.

Il Life Market è pensato soprattutto per i giovani sotto i 30 anni, a cui il CSV dedica numerosi progetti e iniziative.

400 ragazzi incontrati ogni anno con orientamenti personalizzati al volontariato.

incontrati ogni anno con orientamenti personalizzati al volontariato. 3.300 studenti coinvolti in attività nelle scuole, suddivisi in 100 classi e 60 laboratori.

in attività nelle scuole, suddivisi in 100 classi e 60 laboratori. Negli ultimi 5 anni: 253 giovani avviati al Servizio Civile e 973 orientamenti al Volontariato Internazionale.

Tra gli strumenti digitali, spicca il profilo Instagram Cercasi Umani, un punto di riferimento per scoprire opportunità di volontariato locali, estive e internazionali.

Giornata Mondiale del Volontariato: un omaggio agli under 30.

In occasione della Giornata Mondiale del Volontariato (5 dicembre), il Csv festeggia i giovani che dedicano tempo ed energie alle cause sociali. “Vogliamo ringraziare e incoraggiare chi si impegna per gli altri”, afferma Maria Chiara Tezza, membro del direttivo CSV. “Il volontariato insegna cose che scuola e lavoro spesso non offrono: competenze, emozioni, ideali condivisi e relazioni umane profonde”.

Storie di giovani volontari.

Durante l’incontro al Csv, tre giovani hanno raccontato le loro esperienze:

Ilaria Gozzi , 26 anni, volontaria di One Bridge To.

, 26 anni, volontaria di One Bridge To. Francesca Macrì , 26 anni, del Gruppo Promozionale Quartiere Trieste.

, 26 anni, del Gruppo Promozionale Quartiere Trieste. Michael Kolade, 30 anni, volontario di Afroveronesi.

I loro interventi hanno messo in luce quanto il volontariato sia una fonte di crescita personale, emozioni e valori condivisi.

Volontariato: uno scambio che arricchisce.

Al Life Market del Csv di Verona, il volontariato si rivela un’esperienza in cui si riceve più di quanto si dà. È un’opportunità per imparare, mettersi alla prova e contribuire a un mondo migliore.