Addio Costantin, se ne va un’altro dei senzatetto di Verona

Verona, l’addio a Costantin: se ne va un’altro senzatetto. Il “ricordo” della Ronda.

La tragica realtà delle persone senza fissa dimora: muore a Verona Costantin Rasu, un senzatetto di origine romena. Un altro clochard ha perso la vita, il quinto in poco più di tre mesi.

Questa volta la vittima è un uomo di 50 anni, noto tra i volontari e i residenti della zona di Porta Vescovo. Constantin viveva da tempo per strada, trovando rifugio su una panchina nei giardini della zona, un luogo che lui stesso aveva scelto come riparo.

Negli ultimi giorni, il suo stato di salute era peggiorato visibilmente. I volontari che si occupano di aiutare le persone senza dimora avevano cercato di assisterlo, offrendo pasti e supporto. Nonostante l’aiuto ricevuto, le sue condizioni sono peggiorate fino al ricovero in ospedale, dove purtroppo non ce l’ha fatta.

Il post della Ronda della Carità di Verona.

“Ciao Constantin, mancheranno a tutti noi il tuo sorriso, la tua solarità e la tua voglia di stare in allegra compagnia. Fai buon viaggio testone e ogni tanto pensa a tutti noi che ti abbiamo voluto bene. Un carissimo abbraccio. Per chi lo desidera ricorderemo Constantin venerdì alle 17.45 presso la Chiesa Ortodossa Rumena di Verona in Via Palladio con un momento di raccoglimento e preghiera”.