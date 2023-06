Verona, al via un corso per oss: dalla regione un contributo per partecipare

Un’opportunità per fare formazione nel settore sanitario: a luglio parte a Verona un corso per Oss. Termine per l’iscrizione il 21 giugno.

A Verona un’opportunità per fare formazione nel settore sanitario come operatori socio sanitari: la cooperativa sociale Cultura e valori organizza un corso per Oss, che si terrà a partire dal prossimo mese di luglio. Per poter partecipare, i candidati devono presentare la domanda entro il 21 giugno, compilando il modulo disponibile sul sito internet della cooperativa www.culturaevalori.it.

La documentazione richiesta deve essere inviata per mail a formazione@culturaevalori.it o consegnata agli uffici amministrativi della cooperativa in Via Bramante, 15 a Verona, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30. Per essere ammessi al corso si dovrà superare una prova di selezione, che si terrà il 27 e 28 giugno e comprenderà un test e un colloquio.

“La figura dell’operatore socio sanitario dà risposta a tutte le persone fragili che hanno bisogno di assistenza, in tutte le situazioni che necessitano del “prendersi cura”, spiega la direttrice dei corsi Oss della cooperativa Cristina Spiazzi. “Se già prima dell’emergenza Covid-19 c’era la necessità di inserire nuovo personale all’interno delle strutture socioassistenziali, dall’emergenza Covid in poi, le strutture sono sempre più in affanno. Questo titolo garantisce un lavoro sicuro, gratificante e di immediato inserimento. È un percorso di crescita professionale ma anche e soprattutto umana, un percorso totalizzante”.

Dal Veneto voucher individuali a disoccupati e inoccupati.

Il corso per operatore socio sanitario, riconosciuto dalla regione Veneto, avrà una durata complessiva di mille ore, di cui 480 ore saranno dedicate all’approfondimento teorico e 520 ore al tirocinio pratico. L’attività formativa si svolgerà sia in presenza, nella sede della cooperativa, che a distanza, tramite formazione online. Gli insegnamenti teorici forniranno una solida base di conoscenze nel campo dell’assistenza socio sanitaria, mentre i tirocini consentiranno agli studenti di mettere in pratica ciò che hanno imparato in contesti reali.

I tirocini si svolgeranno al termine delle lezioni teoriche e copriranno diverse aree di intervento. In particolare, saranno previste 100 ore di tirocinio in unità operative di degenza ospedaliera, 220 ore in strutture per anziani come case di riposo, Rsa e strutture semiresidenziali, e infine 200 ore, divise in due esperienze da 100 ore ciascuna, in strutture e servizi dedicati alla disabilità, all’integrazione sociale e scolastica, all’assistenza domiciliare e alla salute mentale.

Per svolgere l’attività di Oss serve anche “una predisposizione: gli ambienti della cura hanno necessità di operatori anzitutto empatici, ancor prima che esperti, che sappiano davvero condividere prima che erogare assistenza”.

La partecipazione al corso è soggetta al pagamento di una quota di 1.800 euro. Ma la regione Veneto erogherà voucher individuali di 1.500 euro a disoccupati e inoccupati che frequenteranno il corso, al fine di agevolare l’accesso alla formazione. Per informazioni ulteriori chiamare il numero 045 8187928.