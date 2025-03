Il controllo di vicinato a Verona arriva in quinta Circoscrizione

Verona, controllo di vicinato in quinta Circoscrizione.

A Verona il controllo di vicinato arriva in quinta Circoscrizione. Domani, martedì 18 marzo, nuovo appuntamento del ciclo di incontri dell’amministrazione “Il quartiere che vorrei” per presentare alla cittadinanza il progetto controllo di vicinato e la sicurezza e per affrontare il fenomeno dei furti in abitazione, fornendo indicazioni e consigli utili.

L’assemblea pubblica si terrà domani, martedì 18 marzo, dalle 18.30 nella sala consiliare in via Benedetti 26B. Interverrà l’assessora alla Sicurezza, Legalità e Trasparenza del Comune Stefania Zivelonghi, il comandante della polizia locale Luigi Altamura, il commissario della polizia locale Federico Bonfioli e il presidente della Circoscrizione 5° Raimondo Dilara.

I prossimi incontri saranno: giovedì 27 marzo in 6° Circoscrizione, martedì 1 aprile in settima Circoscrizione e martedì 15 aprile in prima.

Progetto controllo di vicinato.

Avviato a fine 2023 dall’amministrazione come ulteriore strumento di vigilanza ma anche di partecipazione attiva, nel 2024 è entrato nella fase operativa.

Dal punto di vista operativo per iscriversi a un Gruppo di controllo del vicinato si può consultare il sito della polizia locale dove si possono scaricare i moduli di adesione. Una volta che la polizia locale abbia verificato tutti i requisiti richiesti dal protocollo prefettizio, il cittadino potrà relazionarsi con il coordinatore che invierà le segnalazioni. Il tutto in completo e totale anonimato. I coordinatori saranno formati adeguatamente prima di divenire operativi.