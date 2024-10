I controlli salvavita nelle farmacie veronesi: oltre 2mila screening gratuiti

Il ruolo delle farmacie veronesi nella prevenzioni: oltre 2mila screening e controlli salvavita gratuiti effettuati.

Sono oltre 2mila i controlli salvavita effettuati nelle farmacie veronesi. Le patologie come ipercolesterolemia e ipertensione sono molto diffuse e possono causare gravi problemi, come infarti e ictus, se non trattate adeguatamente. E la prevenzione tra la popolazione rimane carente. La Regione Veneto ha coinvolto le farmacie territoriali come punto di riferimento per individuare i cittadini che presentano valori elevati o borderline di colesterolo e pressione sanguigna, senza esserne consapevoli.

Nella provincia di Verona, 157 farmacie partecipano a una sperimentazione per effettuare screening gratuiti su ipercolesterolemia e ipertensione. Ad oggi, sono stati monitorati 1.265 cittadini per la pressione arteriosa e 995 per il colesterolo. È attivo anche uno screening per il diabete non diagnosticato.

Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona, ha sottolineato l’importanza della prevenzione tramite esami semplici e veloci, invitando i cittadini a partecipare in massa. Il processo prevede un questionario e test diagnostici, con eventuali risultati anomali che vengono comunicati ai medici di famiglia. Le farmacie offrono anche servizi di telecardiologia e monitoraggio dell’aderenza terapeutica per patologie croniche come diabete e BPCO.

I dati recenti mostrano 805 elettrocardiogrammi effettuati, 781 holter cardiaci, 376 holter pressori e oltre 400 monitoraggi per la gestione del diabete e della BPCO, la broncopneumopatia cronica ostruttiva.