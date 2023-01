Aperto ai fotografi non professionisti, il concorso di Fidas Verona avrà come scadenza il 19 febbraio: ecco come partecipare.

La fotografia utilizzata per trasmettere bellezza e solidarietà: è l’obiettivo del sesto concorso fotografico organizzato dalla sezione Fidas Verona Terme di Giunone – Caldiero, per promuovere il dono di sangue e di plasma.

C’è tempo fino al 19 febbraio per candidare la propria foto inedita, che per questa edizione dovrà avere come tema “L’inverno”. Ogni partecipante – sono esclusi i fotografi professionisti – ne potrà inviare una in formato jpeg, accompagnata da una didascalia, dai propri dati anagrafici (fotocopia della carta d’identità) e da un recapito telefonico, all’indirizzo mail termegiunone@fidasverona.it.

Le foto verranno pubblicate sui canali social della sezione. Via libera a paesaggi e luoghi che esprimono la stagione in corso; nel caso di eventuali persone presenti nello scatto, l’autore o l’autrice della foto dovranno assicurarsi di avere l’autorizzazione a ritrarre il soggetto.

I premi per i vincitori.

La partecipazione al concorso è gratuita. I vincitori saranno scelti da una giuria qualificata e decretati il 25 febbraio. La prima foto classificata verrà premiata con un treppiede professionale; la seconda con un abbonamento stagionale alle terme di Giunone di Caldiero; la terza con una felpa Fidas Terme; la quarta e la quinta con cinque ingressi gratuiti alle terme di Giunone per la stagione 2023.

“Ormai il concorso è diventato un appuntamento fisso per la nostra sezione: unisce promozione del dono e del territorio, in un’abbinata vincente”, spiega Alessio Martinelli, presidente della sezione, che raduna 150 donatori. “Nelle passate edizioni abbiamo avuto partecipanti anche da fuori provincia e da fuori regione e di questo siamo molto contenti, perché significa che possiamo raggiungere sempre più persone e veicolare maggiormente il dono”.

I donatori di Fidas Verona ricordano che per prenotare la propria donazione basta chiamare il numero verde gratuito 800.310.611 (da fisso), lo 0442.622867 (da cellulare), il 339.3607451 (telefonate/sms) o inviare una mail a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it. Può donare chi gode di buona salute, pesa almeno 50 kg e ha un’età compresa fra i 18 e i 65 anni.