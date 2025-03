Concorso fotografico di Fidas Verona, ecco chi sono i vincitori

I vincitori del concorso fotografico di Fidas Verona.

Trenta partecipanti e quattro vincitori per l’ottava edizione del concorso fotografico promosso dai donatori di sangue della sezione Fidas Verona Terme di Giunone – Caldiero.

Si sono tenute durante l’Antica Fiera di San Mattia Apostolo, alla presenza del sindaco di Caldiero Marcello Lovato e della presidente dell’Azienda speciale Terme di Giunone Roberta Dal Colle le premiazioni dei vincitori del concorso. Sono stati una trentina i partecipanti, principalmente di Verona e provincia; le loro foto sono state passate al vaglio dalla giuria composta da Matteo Molinaroli, Robert Furlan, Stefano Brusco e dal sindaco Marcello Lovato. Il tema di questa edizione era: “In movimento”.

I premiati.

Il primo classificato è stato Claudio Marafetti di Oppeano, con “Meglio treno e bici che aereo e auto”; lo scatto, con sfondo la stazione centrale di Amsterdam, che gli è valso un cavalletto professionale. Secondo, Siro Baldo di San Martino Buon Albergo, con “Fuochi a Soave”, istantanea dei fuochi d’artificio nel borgo soavese; per lui un cesto di prodotti tipici veronesi. Terzo classificato, Silvio Scandolara di Caldiero, per la sua foto dedicata alla natura, che immortala una bella “Upupa con pullo”; per lui una felpa dei donatori. Infine, il premio “Fidas Terme”, intitolato al fotografo Omorodion Chester e riservato a chi è iscritto alla sezione, è andato a Laura Vizzari per il suo scatto anglosassone “Oh dear, how time flies!”, che le garantirà un’estate gratis alle Terme di Giunone.

“Ringraziamo i partecipanti che ci hanno inviato il proprio scatto, aiutandoci a promuovere il dono di sangue e plasma, un gesto gratuito e altruista che permette di salvare molte vite ogni giorno», dice Alessio Martinelli, presidente della sezione termale, che conta 174 donatori.

Fidas Verona ricorda che per prenotare la propria donazione basta chiamare il numero verde gratuito 800.310.611 (da fisso), lo 0442.622867 (da cellulare), il 339.3607451 (telefonate/sms) o inviare una mail a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it. Può donare chi gode di buona salute, pesa almeno 50 kg e ha un’età compresa fra i 18 e i 65 anni.