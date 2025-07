Buon compleanno Mister: Verona omaggia i 90 anni dell’eroe dello scudetto Osvaldo Bagnoli.

Sono 90 le candeline per il compleanno di Osvaldo Bagnoli, l’allenatore che nel 1985 regalò a Verona uno storico scudetto rimasto nella leggenda. Milanese di nascita, arrivò in riva all’Adige nel 1981 trasformando una squadra di outsider in campioni capaci di battere i giganti del calcio italiano.

Rigoroso, schivo, lontano dai riflettori, Bagnoli ha lasciato un segno indelebile anche a Genova e Milano, ma il suo nome resterà per sempre legato a quel Verona. Oggi la città celebra un maestro di calcio che ha scritto una delle favole più belle dello sport italiano e veronese.

Gli auguri di Lorenzo Fontana.

“”A Osvaldo Bagnoli oggi porgo i miei più sentiti auguri per i suoi novant’anni. Bagnoli è e resterà sempre il mago dell’eroica impresa dello scudetto dell’ Hellas, 40 anni fa, che abbiamo recentemente ricordato anche alla Camera. A lui rivolgo un abbraccio affettuoso e, in questa occasione, anche un ringraziamento per aver coronato, in quel mitico 1985, i miei sogni di bambino e per aver sempre rappresentato l’esempio di un calcio bello, genuino, vero. Grazie Osvaldo per le emozioni che ci hai fatto vivere. La storia che hai scritto è impressa nelle più belle pagine del calcio”. Così il presidente della Camera dei deputati, il veronese Lorenzo Fontana.