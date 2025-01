Coldiretti: sos costi per gli agricoltori, scende in campo l’Ai

Aumento record dei costi per gli agricoltori: per aiutare Coldiretti arriva l’Ai.

Lievitano i costi di produzione per gli agricoltori e in soccorso di Coldiretti arriva l’Ai, l’intelligenza artificiale. L’aumento record è legato al clima e alle guerre. Una situazione che mette in ginocchio le aziende agricole rendendo necessaria una svolta tecnologica per ottimizzare l’impiego di acqua ed energia e prevenire gli effetti di siccità e maltempo.

E’ il tema al centro della presenza Coldiretti a Fieragricola Tech di Verona, con la mostra sulle ultime novità in materia di nuove tecnologie per l’agricoltura e un incontro per fare il punto della situazione sulla digitalizzazione nelle campagne italiane, per un’analisi dello stato dell’arte e delle prospettive.

Da mercoledì 29 a giovedì 30 gennaio nello stand Coldiretti D1, al Palaexpo della Fiera di Verona, verranno mostrate le soluzioni più innovative oggi a disposizione, dalle app che consentono di coltivare “a distanza” ai droni capaci di concimare i campi o di identificare automaticamente il numero di alberi, dalle fototrappole per bloccare i parassiti delle piante alle stazioni meteo.

Alle ore 13 di giovedì 30 gennaio si terrà un incontro dal titolo “AI: Agricoltura Intelligente” nel Tech Forum Blu del Palaexpo.