La classifica del Sole24Ore: nordest in vetta tra i governatori, con Zaia al secondo posto, Tommasi in coda tra i sindaci.

Bene Zaia, che però è secondo superato da Fedriga, malino Tommasi, che perde ancora terreno: nel panorama del gradimento di sindaci e governatori, secondo il report annuale del Sole 24 Ore, il presidente del Veneto Luca Zaia conferma la popolarità ma non riesce a superare Fedriga, mentre il sindaco di Verona Damiano Tommasi perde ancora posti e si piazza tra gli ultimi posti della classifica.

A livello regionale, Luca Zaia resta una figura di riferimento: secondo nell’ultima rilevazione del Governance Poll di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, il governatore veneto mantiene intorno a sé una base di consenso che sfiora il 66%, nonostante la scadenza naturale del mandato che in autunno porterà la regione alle urne. Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, mantiene per un soffio il primo posto tra i governatori italiani, con il 66,5% di gradimento. Dietro di loro, staccatissimo con il 59%, il governatore forzista del Piemonte Alberto Cirio. Alle sue spalle, quarto posto con il 58%, il primo presidente del centrosinistra, il toscano Eugenio Giani.

I sindaci.

Sul fronte comunale, l’attenzione si sposta su Verona, dove il sindaco Damiano Tommasi resta nei bassifondi della classifica dei primi cittadini italiani per gradimento. Secondo i dati del Sole, Tommasi eletto nel 2022, si colloca infatti all’87esimo posto su 97 sindaci, con un livello di consenso del 47%, stabile ma non esaltante rispetto alle aspettative iniziali di cambiamento.

Venezia con Luigi Brugnaro tiene posizioni appena migliori, con un gradimento che resta sopra la soglia del 50%. Il sindaco più amato è Marco Fioravanti, centrodestra, primo cittadino di Ascoli Piceno, con il 70% di gradimento, seguito al secondo posto con il 65% da Michele Guerra, centrosinistra, sindaco di Parma.