A Verona anche di giorno si “va a spasso” con i cinghiali

Allarme cinghiali: altri avvistamenti a Verona e scatta l’emergenza sicurezza delle zone urbane.

Gli avvistamenti di cinghiali continuano a suscitare preoccupazione, in particolare nella zona est della città di Verona, dove gli animali sono stati visti aggirarsi tra abitazioni e strade trafficate. L’ultimo intervento delle forze dell’ordine è stato in Via Callas, dove la polizia locale è stata chiamata per allontanare tre esemplari.

Attirati dai rifiuti.

La presenza dei cinghiali è da tempo motivo di allarme tra i residenti, i quali segnalano incursioni sempre più frequenti, anche nelle ore pomeridiane. Secondo gli abitanti, la situazione sarebbe aggravata dalla presenza di rifiuti non raccolti, che attirano gli animali all’interno dei centri abitati.

Il sindaco chiede interventi immediati.

Il sindaco Damiano Tommasi ha preso posizione, scrivendo sia al presidente della Provincia, Flavio Pasini, sia al prefetto Demetrio Martino. Nel suo appello, ha sottolineato la necessità di misure concrete per affrontare il problema e ha proposto di istituire una reperibilità notturna degli agenti di polizia provinciale, così da poter intervenire presto in caso di emergenze.

Il problema della fauna selvatica in città.

L’espansione della presenza dei cinghiali nelle aree urbane è un fenomeno in crescita in molte città italiane, complici la scarsità di cibo nei loro habitat naturali e la facilità di reperire alimenti tra i rifiuti cittadini. Il rischio di incidenti stradali e danni a proprietà private è sempre più alto.

Gli abitanti di quartieri come Santa Croce, dove recentemente è stato documentato un branco di cinghiali in pieno giorno, chiedono soluzioni rapide e definitive. Tra le proposte discusse, oltre alla sorveglianza rafforzata, vi è anche la possibilità di un piano di cattura e trasferimento degli animali in zone più sicure.