Cena d’equinozio d’autunno a Veronetta: ecco come partecipare

Il 20 settembre cena d’equinozio d’autunno a Veronetta.

L’Associazione Fevoss Verona Santa Toscana, nell’ambito delle attività dell’Edicola Sociale, organizza un momento conviviale per il quartiere di Veronetta e per celebrare l’arrivo dell’autunno. L’appuntamento è per venerdì 20 settembre, a partire dalle 19.15, in piazza XVI Ottobre a Santa Toscana, con l’evento ‘Cena equinozio d’autunno di Veronetta’. L’evento è sostenuto dalla prima Circoscrizione.

L’iniziativa è stata presentata dal consigliere della prima Circoscrizione e presidente della Commissione sociale Andrea Avanzi insieme a Sandra Zangiacomi presidente dell’Associazione Fevoss Verona Santa Toscana. “L’idea – spiega Andrea Avanzi – è quella di realizzare una pacifica occupazione simbolica volta a far vivere degli spazi importanti del territorio, con occasioni conviviali aperte a tutta la cittadinanza”.

L’appuntamento si inserisce all’interno di un più ampio programma di iniziative volete a valorizzare gli spazi del quartiere. La cena è aperta alla cittadinanza fino ad una capienza massima di 150 persone. E’ richiesto un contributo di 12 euro. Per informazioni e prenotazione è possibile contattare la segreteria dell’Associazione Fevoss allo 045 8002511 dalle 9 alle 12.