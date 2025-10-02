Sciopero pro Flotilla: si fermano anche le scuole in Veneto

Blocco Flotilla, scatta la protesta studentesca in Veneto: “Venerdì sciopero nelle scuole”.

Anche le scuole del Veneto si fermano domani, venerdì 3 ottobre, per lo sciopero generale nazionale proclamato dai sindacati dopo il blocco della Global Sumud Flotilla da parte delle forze israeliane. La Rete degli Studenti Medi del Veneto ha infatti annunciato la propria adesione alla protesta.

“Hanno bloccato la Flotilla. Ora noi blocchiamo tutto“, afferma la coordinatrice regionale Viola Carollo, spiegando che “quanto accaduto nelle scorse ore è di una gravità inaudita. Attivisti per i diritti umani, partiti in una missione di pace per portare aiuti umanitari, sono stati arrestati in acque internazionali”.

La Rete invita quindi gli “studenti veneti a partecipare”, sostenendo che: “Le scuole non possono rimanere indifferenti di fronte a ciò che sta accadendo. Venerdì le scuole del Veneto si devono fermare”.

Gli studenti spiegano che saranno “nelle piazze, al fianco dei lavoratori, delle associazioni e dei cittadini che chiedono il cessate il fuoco e la fine dell’occupazione”.

Per Carollo, “il blocco della Flotilla non fermerà la nostra determinazione, anzi la rafforza. Continueremo a mobilitarci finché la Palestina non sarà libera“.