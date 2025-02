Carnealon de Domegliara: più parcheggi in previsione del grande afflusso

Tutto pronto per il Carnealon di Domegliara: più parcheggi e offerte gastronomiche.

Domegliara si prepara a fare festa con il tradizionale Carnealon: più parcheggi in previsione del grande afflusso. La giornata della sfilata sarà domenica 2 marzo. Dal quartiere Poli, nella frazione di Sant’Ambrogio di Valpolicella, alle 14 partiranno 17 carri allegorici e circa 700 figuranti, in arrivo anche dalla Lombardia ed Emilia-Romagna.

Più parcheggi.

Per far fronte alla crescita continua dell’afflusso di appassionati al Carnealon, aumenteranno anche gli spazi destinati a parcheggio per i visitatori: a quelli del supermercato Rossetto, della stazione e del terminal ferroviario in via Sottosengia, si aggiungerà il parcheggio del Montindon nell’area sportiva, fino allo scorso anno destinato ai soli operatori e ai carri che, il 2 marzo, troveranno invece posto negli spazi concessi dall’azienda Rigo in via Casetta.

Cresce anche l’offerta gastronomica.

Sia nei menù che nei punti ristoro, con nuovi food truck rispetto alla precedente edizione, ospitati in piazza Unità d’Italia, arrivo della sfilata.

Ad anticipare l’evento del 2 marzo, sabato 22 febbraio nella sala conferenze delle Opere Parrocchiali di Domegliara, la cerimonia di investitura dei nuovi Duchi della Valbusa e la consegna di alcuni riconoscimenti a cinque personalità che si sono contraddistinte sul territorio.

Riconoscimenti.

Stefania Gori, direttrice della Struttura Complessa di oncologia medica presso l’Ircss Ospedale Sacro Cuore Don Calabria. Luca Venturini, medico di Medicina Generale, in servizio a Sant’Ambrogio per 35 anni. Zeno “Focus”, fotografo che ha sempre operato anche nel mondo del carnevale. Mauro Vittorio Quattrina, regista e autore e Alba Rigatelli, sostenitrice negli anni del Carnealon.

La manifestazione è organizzata dal Comitato Benefico “Carnealon de Domeiara”, con il supporto del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella.