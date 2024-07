Carlos D’Ambrosio, è veronese l’atleta più giovane della nazionale italiana alle Olimpiadi

Questa mattina l’incontro tra Carlos D’Ambrosio e il sindaco Damiano Tommasi.

Un momento di grande emozione questa mattina per Carlos D’Ambrosio, il più giovane atleta della nazionale italiana che parteciperà alle prossime Olimpiadi di Parigi, ricevuto dal sindaco di Verona Damiano Tommasi. Una doppia emozione per il ragazzo, residente alle Golosine, che ha incontrato il suo idolo sportivo e il primo cittadino della città in cui vive.

A soli 17 anni, Carlos D’Ambrosio rappresenta una promessa del nuoto italiano e si appresta a vivere la sua prima esperienza olimpica, portando con sé i colori di Verona e dell’Italia. Tra i 32 atleti veneti selezionati, 10 sono veronesi, e Carlos spicca come il più giovane della delegazione azzurra.

L’incontro con il sindaco Tommasi.

L’incontro con il sindaco è stato un’occasione speciale per Carlos, che ha raccontato le sue emozioni e il duro lavoro di preparazione che lo ha visto impegnato in 40 km di allenamenti in vasca ogni settimana. Damiano Tommasi, che ha partecipato alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996, ha a sua volta condiviso i propri ricordi, augurando al giovane nuotatore di vivere questa esperienza e di gustarne ogni momento, poiché resterà un ricordo indelebile di vita e carriera sportiva.

All’incontro hanno partecipato anche l’allenatore di Carlos Luca de Monte, il coordinatore ed ex nuotatore Emiliano Brambilla, il Presidente della Fondazione Bentegodi Giorgio Pasetto, il Direttore Generale Stefano Stanzial e Francesco Todeschini e il collaboratore del Sindaco in ambito sportivo Andrea Magro. “È un onore per Verona avere l’atleta più giovane della delegazione italiana” ha dichiarato il sindaco Damiano Tommasi. “Carlos è un giovane di grande talento, serietà e motivazione, e sono certo che lo attende una brillante carriera. Le Olimpiadi non sono solo una straordinaria competizione sportiva, ma anche un’esperienza ricca di emozioni e crescita personale. Auguriamo a Carlos tutto il meglio per questa avventura!”.

Carlos D’Ambrosio ha espresso la sua gratitudine e l’emozione per l’incontro: “È stato incredibile conoscere il sindaco Tommasi e ascoltare i suoi racconti e consigli. Questa è la mia prima Olimpiade e darò il massimo, anche per rappresentare con orgoglio la mia città”.