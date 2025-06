A Verona la Boxe Thailandese con l’Amazing Muaythai World Festival 2025, la grande kermesse internazionale in diretta tv.

Gli sport da combattimento arrivano a Verona: al Pala Agsm Aim si terrà infatti l’Amazing Muaythai World Festival 2025, la grande kermesse internazionale della Boxe Thailandese, giunta alla terza edizione.

Organizzata dalla Asd Muaythai Verona, con Giuliano Occhipinti nella veste di local promoter, la manifestazione gode del patrocinio del Comune di Verona, della Provincia di Verona, della Confcommercio di Verona, della Camera di Commercio di Verona e della DVG Foundation, oltre al Tourism Authority of Thailand. Vi confluiranno i migliori atleti provenienti da 72 Paesi affiliati alla WBC Muaythai.

Attesi a Verona 950 atleti.

La WBC (World Boxing Council) è da 60 anni l’organizzazione di riferimento per la boxe mondiale e i suoi vertici saranno presenti all’evento, a partire dal presidente WBC Mauricio Sulaiman e dal presidente WBC Muaythai gen. Thanapol Bhakdibhumi che saranno gli ospiti d’onore del grande appuntamento veronese. All’Amazing Muaythai World Festival 2025 sono attesi 950 atleti, per un totale di circa 2.500 persone coinvolte tra fighters, allenatori, accompagnatori e staff.

Una partecipazione che dal punto di vista dell’indotto turistico si tradurrà complessivamente in 11.800 pernottamenti in albergo e in 35.500 pasti, pubblico compreso. Domani sera, mercoledì 25, la cerimonia di apertura in Arena.

Non solo sport.

L’evento si lega alla solidarietà, supportando l’attività dell’associazione Smile Mission che, grazie ad una rete di 90 dentisti italiani, fornisce cure odontoiatriche gratuite a bambini e bambine, italiani e stranieri, in disagio sociale. Nel 2024, grazie a Smile Missione e al progetto ‘Un dentista per amico’, sono state erogare in Italia 640 prestazioni per un valore di 130 mila euro.

“Verona conferma la propria attrattività e la propria apertura culturale diventando per quattro giorni capitale di box thailandese – afferma l’assessora alle Politiche sociali, Terzo Settore e ATS Luisa Ceni –. Per il progetto sociale è stata scelta un’associazione che si occupa dei bambini e dei loro diritti, nello specifico quello alla salute”.

Il programma dei quattro giorni della manifestazione prevede un torneo mondiale WBC per le categorie Amateur Senior Elite e B/C Class; un torneo mondiale WBC per la categoria giovanile; seminari per arbitri e giudici, ufficiali per la WBC Muaythai; seminari con le “superstar” della Muaythai mondiale e un World Meeting.

Un po’ di Thailandia a Verona.

Ma la kermesse non sarà solo all’insegna dell’agonismo. Oltre allo sport, la cultura e le tradizioni sono gli altri punti fondamentali di questo Festival e il programma collaterale “Cultura e tradizioni della Thailandia incontrano l’Italia” getterà luce sulla realtà del Paese del Sudest Asiatico che due anni fa, con una cerimonia all’Ambasciata Italiana di Bangkok, ha celebrato i 155 anni di relazioni diplomatiche con l’Italia.

Per tutti i quattro giorni della manifestazione, nel parcheggio del Pala Agsm Aim funzioneranno stand gastronomici e food truck per degustare piatti tipici thailandesi, cucina italiana e hamburger e hot dog gourmet.

All’interno della manifestazione verrà ospitato il Thai Fest, festival organizzato dall’ambasciata thailandese in Italia che propone uno stand gastronomico, la possibilità di provare il massaggio tipico thailandese e di acquistare prodotti artigianali.

Il grande evento veronese sarà trasmesso sul canale YouTube WBC Muaythai e la partecipazione di fighters da 72 Paesi, oltre alla presenza dei vertici della WBC, garantirà la massima copertura mediatica possibile a livello internazionale. Nei quattro giorni del programma l’Amazing Muaythai World Festival 2025 si svolgerà dalle 10 alle 22. La cerimonia di apertura della manifestazione si terrà stasera, mercoledì 25 giugno, in Arena.