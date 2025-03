S’intrufola nelle cantine di un palazzo in pieno centro, 47enne arrestato

Beccato dalla polizia mentre si intrufolava nelle cantine di un palazzo: arrestato 47enne.

Un 47enne italiano, originario di Siracusa, è stato arrestato dalla polizia di Stato per il reato di tentato furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso mentre si intrufolava in alcune cantine di una palazzina nel centro di Verona, in via Teatro Ristori, nella mattina di sabato.

La segnalazione è arrivata alla Centrale Operativa della Questura intorno alle 11:30, quando il proprietario di una delle cantine ha scoperto l’intruso all’interno della sua proprietà. L’uomo ha subito avvisato la polizia e ha seguito gli spostamenti del sospettato fino all’arrivo delle volanti, che lo hanno fermato in piazza Cittadella.

Durante la fuga, il quarantasettenne ha abbandonato un’asta metallica, presumibilmente usata per forzare le porte delle cantine. L’oggetto è stato ritrovato dagli agenti in vicolo Sant’Antonio. Dai controlli effettuati nella zona dei garage della palazzina, è stato accertato che nulla era stato rubato.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti legati a reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato processato per direttissima stamattina. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.