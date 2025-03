Svelato il mistero dei canestri da basket nei campi di ponte Catena

Campi da Gioco di ponte Catena: ecco che fine hanno fatto i canestri da basket.

Nel campo da basket del quartiere ponte Catena mancano due canestri, ma niente paura: ecco cosa è successo. A maggio 2023 erano stati installati sei nuovi canestri, ma due di questi, che facevano parte di uno dei tre campi, sono stati rimossi. Uno dei canestri mancanti si è rovinato con l’uso e verrà presto sostituito. L’altro, invece, è stato tolto per sicurezza perché si trovava vicino a una parete delle Mura Magistrali, dove sono in corso lavori per sistemare alcuni distacchi di materiale.

L’assessore alle Strade e Giardini ha ricordato che negli ultimi mesi sono stati fatti diversi interventi nell’area di Ponte Catena, tra cui la creazione di una zona per il Calisthenics, la sistemazione di uno scivolo e presto arriverà anche un’altalena.