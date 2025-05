Allarme al parco Raggio di Sole, un cane cade nel laghetto. Si inalbera il Comitato: “E se fosse stato un bambino”.

Allarme questa mattina, sabato 10, al parco Raggio di Sole di Verona: intorno alle 11 i vigili del fuoco sono infatti intervenuti per recuperare un cane che era finito nel laghetto che si trova all’interno del parco. Operazione che si è conclusa con un lieto fine, ma che ha aperto un piccolo caso.

“Come segnalato molte volte e da mesi – ha fatto sapere il Comitato del parco – il laghetto è sporco e trascurato, l’acqua è putrida e il fondo della vasca, che è in cemento, è pieno di foglie marce, di alghe e di ogni genere di sporcizia. Le persone gettano sacchi di pane per nutrire le tartarughe, che appartengono a una specie infestante e sono state abbandonate da persone che volevano liberarsene. Le tartarughe prolificano e sporcano a loro volta il laghetto, e d’estate è pieno di zanzare. Cosa succederebbe se scivolasse dentro un bambino? – si chiede il Comitato -. Finora le nostre richieste, a Comune e Amia, non hanno avuto alcun riscontro”.