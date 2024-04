Vaccinazioni gratuite nelle farmacie di Verona, superata quota 18mila

Successo della campagna vaccinale 2023-24: più di 18mila vaccinazioni gratuite nelle farmacie in provincia di Verona.

La campagna vaccinale 2023-24 ha registrato un notevole successo in provincia di Verona, con oltre 18mila vaccinazioni gratuite effettuate nelle farmacie locali. Un totale di 18.111 vaccinazioni gratuite contro l’influenza stagionale e il Covid-19 sono state somministrate dalle farmacie veronesi aderenti all’iniziativa preventiva.

Nel dettaglio, nel periodo compreso tra il 2 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024, sono state somministrate 10.509 vaccinazioni contro l’influenza stagionale in 103 farmacie della provincia di Verona. Queste rappresentano il 37,5% del totale delle farmacie venete abilitate e operative. La sola provincia di Verona ha contribuito al 28% di tutte le vaccinazioni antinfluenzali eseguite in Veneto, per un totale di 38.178 vaccinazioni.

A queste vaccinazioni gratuite offerte dalle farmacie si aggiungono altre 863 vaccinazioni eseguite a carico dei cittadini che hanno scelto questo servizio. La campagna di prevenzione contro il Covid-19, nel periodo dal 1 novembre 2023 al 31 marzo 2024, ha visto la somministrazione di 7.605 vaccinazioni gratuite in 66 farmacie della provincia di Verona, destinate ai soggetti maggiorenni.

Il 30% del totale regionale.

Anche in questo ambito, Verona ha ottenuto risultati lusinghieri, con le farmacie che offrono il servizio e le relative vaccinazioni che hanno coperto il 30% del totale regionale. Questi dati testimoniano l’importanza e l’efficacia del ruolo delle farmacie nel promuovere la prevenzione e la salute pubblica, contribuendo in modo significativo alla protezione della popolazione contro le malattie infettive.

In tutte le farmacie veronesi, inoltre, è stato possibile fin dall’inizio della campagna antinfluenzale, acquistare il vaccino prescelto, con la necessaria prescrizione medica. Rispetto all’anno scorso le vaccinazioni antinfluenzali sono aumentate del 12,5% nelle farmacie veronesi. Questo a conferma della loro identificazione come punti di riferimento del Servizio Sanitario Nazionale e di prossimità a supporto della popolazione.

Dall’inizio di ottobre 2023 alla fine di febbraio 2024 nelle 168 farmacie veronesi che hanno fornito il servizio, sono stati eseguiti oltre 27mila tamponi Covid, 8.598 dei quali sono risultati positivi.