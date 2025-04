Lusso e design a due passi dall’Arena di Verona: debutta il Wega Hotel.

Un nuovo gioiello dell’ospitalità ha aperto le porte a Verona: si chiama Wega Hotel ed è la seconda struttura ricettiva firmata Velox Group, realtà veronese specializzata in servizi alberghieri. L’hotel rappresenta un perfetto equilibrio tra eleganza, innovazione e comfort, con sistemi di domotica integrata e ambienti di design pensati per offrire un’esperienza unica.

È in Via Valverde, a pochi minuti a piedi dalla stazione di Porta Nuova e dall’Arena di Verona, il Wega Hotel dispone di 12 camere tra Junior Suite e Camere Superior, arredate con gusto contemporaneo e pensate per un soggiorno rilassante nel cuore della città.

L’apertura del Wega Hotel coincide con il 35esimo anniversario di Velox Group e segna l’inizio di una nuova fase per l’azienda: la nascita della divisione Five Stars, dedicata alla gestione di strutture di lusso. Il gruppo punta in alto: l’obiettivo è raggiungere i 100 milioni di euro di fatturato entro il 2030, un traguardo che sembra già a portata di mano visti i risultati raggiunti nel primo anno del nuovo piano industriale.

Il Wega Hotel è anche un omaggio all’arte e alla bellezza: con pareti decorate, crea un ponte ideale con il Muraless Art Hotel di Castel d’Azzano, altra struttura di proprietà del gruppo e famosa per le opere di street art che ne decorano ogni spazio.