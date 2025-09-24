Montorio ricorda Matteo: il torneo di calcio che fa scendere in campo sindaco, ex detenuti e polizia penitenziaria.

Nel campo dell’Fc Montorio sabato 27 settembre torna il torneo di calcio – tra polizia, ex detenuti e sindaco Tommasi -, “Ragazzi a metà”, evento benefico dedicato a Matteo Concetti. Si tratta del 25enne che si tolse la vita in carcere. Il suo gesto tragico è diventato il simbolo di tutte le morti avvenute negli istituti penitenziari italiani, e il torneo vuole tenere alta l’attenzione su questa realtà.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Liberi Liberi art. 27, in collaborazione con la squadra della Polizia Penitenziaria del carcere di Montorio e l’associazione Azione Comunitaria. L’evento, patrocinato dal Comune di Verona, non è solo un appuntamento sportivo, ma un’occasione per creare un ponte tra il mondo carcerario, giudiziario e sociale.

In campo ex detenuti, agenti e politici.

A scendere in campo ci saranno squadre uniche, composte da ex detenuti e agenti della Polizia Penitenziaria, oltre a rappresentanti dell’Amministrazione Comunale (con la partecipazione del sindaco di Verona Damiano Tommasi) e della squadra AC Forense.