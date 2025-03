In Borgo Venezia venti nuove piante al posto di quelle abbattute

Verona, messe a dimora in Borgo Venezia, in via Cendrata, venti nuove piante.

Nuove alberature in via Cendrata, in Borgo Venezia, sesta Circoscrizione: sono state messe a dimora 20 piante di Parrotia persica, in sostituzione delle Robinie recentemente abbattute da Amia perché risultate affette da patologie non curabili.

Un’operazione di sostituzione programmata, che rientra in un nuovo piano di intervento che prevede l’immediato ripristino del verde nelle zone in cui, per motivi di salute, è necessario eliminarlo.

“Qualche settimana fa abbiamo dovuto abbattere alcune piante presenti in questa via – precisa l’assessore Federico Benini – un intervento di cui è stata informata la cittadinanza e al quale è seguito rapidamente il riposizionamento di nuove alberature in sostituzione di quelle rimosse. Una modalità di lavoro volta a preservare il verde cittadino, anche nelle situazioni in cui ci troviamo costretti alla sua eliminazione per problematiche di salute”.