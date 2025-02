Bauli lancia concorso per giovani pasticceri: si sfideranno a colpi di pandoro

Il Gruppo Bauli organizza il Premio Ruggero Bauli, concorso per giovani pasticceri che dovranno realizzare un loro pandoro.

Chi meglio del Gruppo Bauli può organizzare un concorso per giovani pasticceri a colpi di pandoro? Stiamo parlando del “Premio Ruggero Bauli”, concorso realizzato in collaborazione con Cast, scuola di Alta Formazione nelle arti e tecniche culinarie e nel settore hospitality. Una grande opportunità per i giovani pasticceri: il vincitore riceverà un premio in denaro di 5mila euro, insieme all’accesso a corsi di Alta Formazione offerti da Cast per un valore di 10mila euro.

Inoltre, la ricetta vincitrice potrà essere realizzata come referenza ufficiale del Gruppo Bauli, trasformando un’idea in un prodotto concreto sul mercato.

I partecipanti si sfideranno nella creazione di una propria versione del pandoro, nella sua versione tradizionale o in varianti speciali. Dopo una prima selezione, i finalisti accederanno a una prova pratica, all’interno dei laboratori del Campus Cast di Brescia. La competizione si concluderà con la presentazione ufficiale delle creazioni alla giuria e la prova di assaggio, che decreterà il vincitore.