Verona prepara i calici: Bastianich porta i suoi vini in degustazione all’Antico Vinaio

Verona, Joe Bastianich all’Antico Vinaio: il viaggio nei sapori della Maremma con i vini della sua tenuta.

Joe Bastianich porta a Verona i vini della sua cantina: dal 5 al 9 aprile, sarà nel locale All’Antico Vinaio di via Mazzini. In quei giorni si potranno degustare per la prima volta i vini nati dalla collaborazione tra Bastianich e Tommaso Mazzanti.

I protagonisti di questa esperienza saranno due etichette della Tenuta La Mozza, che si trova nel cuore della Maremma toscana: un Ciliegiolo e un Vermentino, due vini che raccontano il territorio e la passione per la qualità. Per accompagnare la degustazione, ci saranno le celebri schiacciate dell’Antico Vinaio, comprese le versioni classiche e una speciale creata per l’occasione, con prosciutto di cinghiale, crema di patate arrosto e scaglie di parmigiano.

L’evento inizia sabato 5 aprile alle 18:30, proprio alla vigilia di Vinitaly, e proseguirà ogni sera fino al 9 aprile, dalle 18:30 alle 21.