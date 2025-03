Auto contro le transenne al carnevale di Monteforte: travolto un volontario.

Durante l’ultima serata del carnevale a Monteforte d’Alpone, come racconta il quotidiano L’Arena, un’automobile ha centrato una transenna e un volontario impegnato nella gestione del traffico. È successo vicino al varco di viale Europa, nonostante la strada fosse chiusa per l’evento.

Secondo quanto riportato da L’Arena, un anziano pensionato, dopo un’accesa discussione con un volontario della Pro Loco, ha deciso di risalire in auto e forzare il varco stradale chiuso per l’evento.

Il fatto è avvenuto in viale Europa, dove erano state predisposte transenne per limitare l’accesso ai veicoli. Dopo il diverbio, l’uomo ha messo in moto, ha ingranato la prima e ha urtato sia la barriera sia il volontario. Il volontario è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente e hanno identificato il conducente, deferendolo all’autorità giudiziaria. L’anziano si sarebbe poi scusato per l’accaduto.