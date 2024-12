Il video degli auguri di Natale dei vigili del fuoco di Verona.

E’ la notte della vigilia, manca poco a mezzanotte, e Babbo Natale rimane inavvertitamente chiuso fuori. Proprio sul più bello. Che fare? Non rimane che chiamare i vigili del fuoco, naturalmente: ci pensano loro a salvare la magia del Natale.

Come ogni anno, i vigili del fuoco di Verona hanno realizzato un video per augurare buon Natale e buone feste a tutti i veronesi, e non solo. Ecco il video.