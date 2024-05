Verona: all’arsenale di si accendono i motori delle cucine di tutto il mondo

All’arsenale di Verona si accendono i motori delle cucine di tutto il mondo: è il World Food and Music Festival.

World Food and Music Festival: all’Arsenale di Verona si accendono i motori delle cucine per il viaggio culinario e musicale più cosmopolita d’Italia. La nostra città si prepara per una grande festa con i food truck di questo Festival cosmopolita. È tempo di dare gas e partire alla scoperta di un evento unico che celebra l’internazionalità, l’enogastronomia e la cultura di tutto il mondo. Dal 10 al 12 maggio, i giardini dell’Arsenale, di fronte a Castelvecchio, si trasformeranno in un paradiso culinario e musicale. Un raduno per gli appassionati di cibo e musica di ogni angolo del pianeta.

Programma.

La musica sarà la protagonista indiscussa di queste tre giornate di festa. Il 10 maggio, arriva la coinvolgente Irish Fest, con il concerto degli Alban Fùam che vi farà ballare sulle note incalzanti della tradizione irlandese.

L’11 maggio, dj set di Mr. White. Sonorità afrobeat, seguito dagli spettacolari Cores de Bahia, artisti provenienti dalla Tanzania e dal Brasile, con le loro acrobatiche performance. Il 12 maggio, world music con l’Orchestra Mosaica. Un viaggio attraverso suoni e ritmi provenienti da ogni angolo del globo.

Inoltre, ogni giorno ci saranno corsi ed esibizioni di danze popolari dal mondo, come quella del ventre. Questo per celebrare l’interculturalità attraverso il linguaggio universale della danza. Un’arte che mostra la bellezza della coesistenza e dell’interazione tra le culture, superando barriere linguistiche e culturali. Un’arte che crea legami significativi che vanno al di là delle parole. Ogni movimento diventa un messaggio di pace, di comprensione e di cooperazione tra i popoli. Vediamoli.

Danze.

10 maggio. Ore 19 storia della musica Folk nel mondo.

11 maggio. Ore 17 danza del ventre e danze mediorientali a cura di Carmen Fattori.

12 maggio. Ore 17 danze popolari con il Gruppo Ricerca Danza Popolare e FolkBanda. Ore 19:30 Reggae Music con lo Special Rototom 2024.