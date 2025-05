L’Arcovolo 65 dell’Arena di Verona apre le porte al pubblico

Dentro l’Arena: visite guidate all’arcovolo 65 per scoprire un’antica officina vetraria.

Arena di Verona, l’arcovolo 65 apre al pubblico: visita al cantiere di scavo archeologico il 28 maggio per scoprire l’Anfiteatro da un punto di vista inedito. Mercoledì 28 maggio, l’arcovolo 65 sarà eccezionalmente accessibile al pubblico per una giornata di archeologia “a porte aperte”, con visite guidate al cantiere di scavo in corso. L’iniziativa rientra nel Piano di Valorizzazione 2025 promosso dal Ministero della Cultura ed è legata ai lavori in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

I lavori nell’arcovolo 65 sono parte di un progetto di accessibilità coordinato da SIMICO (Infrastrutture Milano Cortina 2020 – 2026 S.p.A.), che prevede l’installazione di un ascensore per migliorare l’accesso alle gradinate superiori anche alle persone con disabilità motorie. L’intervento, avviato a febbraio, è diretto dalla Soprintendenza ABAP di Verona-Rovigo-Vicenza con il supporto del Comune di Verona e della Fondazione Arena.

Durante gli scavi, eseguiti dalla cooperativa archeologica P.E.T.R.A., sono emersi resti di un’antica officina vetraria tardo-antica, segno di una fase produttiva che aveva riconvertito l’area dell’anfiteatro in uno spazio artigianale dedicato al riciclo del vetro.

Le visite guidate si svolgeranno tra le 16:00 e le 19:00 con turni su prenotazione tramite Eventbrite. I partecipanti potranno confrontarsi con archeologi e tecnici direttamente sul campo, osservando reperti e strutture ancora in fase di scavo.

La mattina della stessa giornata, alle ore 10:00, è prevista una conferenza stampa sul posto con i rappresentanti degli enti coinvolti.