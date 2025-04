Il 25 aprile porte aperte all’Oasi del Busatello

Scoprire i segreti dell’Oasi del Busatello: apertura straordinaria il 25 aprile.

Il 25 aprile, giornata speciale per chi ama la natura, la biodiversità e i ritmi lenti del vivere all’aria aperta: l’Oasi del Busatello apre al pubblico. Sarà una giornata all’insegna dell’ambiente, della conoscenza e del benessere naturale.

Posizionata in via Valcornara a Gazzo Veronese, l’oasi accoglierà i visitatori dalle 9:30 alle 17 con una serie di attività che spaziano dall’esplorazione ambientale alla scoperta di pratiche green e rimedi naturali. Si potrà partecipare a escursioni guidate a piedi o in barca, accompagnati da esperti del Wwf e delle associazioni naturalistiche locali, per conoscere da vicino le meraviglie di questo raro ambiente palustre.

Durante la giornata, adulti e bambini potranno partecipare a laboratori creativi e didattici, come la costruzione di mangiatoie e nidi per uccelli, curati dai Carabinieri Forestali del Reparto Biodiversità di Verona.

Alle 11:30 spazio al benessere naturale con un incontro condotto da Daniela Merlo, esperta erborista e counselor olistico, che guiderà il pubblico attraverso le proprietà di erbe officinali, oli essenziali, estratti e fiori di Bach, con consigli su come usarli nella vita quotidiana.

Per la pausa pranzo, dalle 12 alle 14, si potrà scegliere tra due opzioni: pasti caldi e panini alla “Casa del Turbine”, all’interno dell’Oasi, oppure un pranzo alla corte del Ceson, nelle vicinanze.

Nel pomeriggio alle 15, sarà illustrato lo stato di avanzamento del progetto di riqualificazione ambientale dell’area, avviato nel 2023 nell’ambito del “Bando Capitale Naturale” e coordinato dal Parco del Mincio con la consulenza del forestale Gianni Bombieri.

Chiuderà la giornata, alle 16:30, un momento di riflessione e dialogo dedicato al rapporto profondo tra esseri umani e natura, con un incontro dal titolo “Il nostro intimo legame con la natura: la ciclicità”, promosso da due professioniste, Daniela Merlo ed Elena Paganotto.

Per chi desidera partecipare alle visite guidate è consigliata la prenotazione, contattando il Wwf Veronese via mail o telefonicamente al numero 327 890 8543 (Alessandro, Cts Busatello).