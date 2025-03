Amore felino: a Verona l’evento per volontari e appassionati di gatti

Prendersi cura delle colonie feline: a Verona l’incontro per volontari e appassionati di gatti.

Il 29 marzo a Verona ci sarà un incontro dedicato alla gestione delle colonie feline, un’occasione per volontari e amanti dei gatti, che vogliono approfondire il tema. L’evento, che sarà dalle 9 alle 13 nella Sala Convegni della Gran Guardia, offrirà una formazione mirata per chi si occupa del benessere dei gatti che vivono liberi sul territorio.

Il ruolo fondamentale dei volontari.

Con circa 350 colonie feline censite, il contributo di chi se ne prende cura è essenziale. Ogni giorno, volontari e volontarie si dedicano a fornire cibo, garantire cure e vigilare sulla salute dei gatti, operando nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e di convivenza urbana. Per poter svolgere questa attività in modo corretto, è necessario acquisire competenze specifiche, e l’incontro del 29 marzo rappresenta un’opportunità per ottenere il patentino richiesto dal regolamento comunale.

Un’opportunità aperta a tutti.

Sebbene il patentino sia obbligatorio solo nel Comune di Verona, l’iniziativa è aperta anche ai volontari di altre zone, che potranno trarre spunti utili per migliorare la gestione delle colonie feline nei loro territori.

Durante la giornata formativa, esperti del settore forniranno informazioni pratiche e approfondimenti su diversi aspetti della gestione delle colonie.

I temi.

Le normative vigenti sulla tutela degli animali.

degli animali. Le corrette procedure igienico-sanitarie .

. Il comportamento e il benessere dei gatti che vivono in libertà.

che vivono in libertà. Le modalità migliori per interagire con gli animali e la comunità locale.

Esperti a confronto.

L’evento vedrà la partecipazione di figure di riferimento nel settore: Flavio Sbardellati, dirigente veterinario del Canile Sanitario di Verona, Camilla Siliprandi, medico veterinario comportamentalista, e Massimiliano d’Errico, comandante delle Guardie Zoofile Oipa.