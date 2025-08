Attacco al Sindaco: “Veronetta è fuori controllo, ora basta”

Rissa a Veronetta, l’attacco all’amministrazione Tommasi: “Situazione fuori controllo, Comune immobile”.

La capogruppo di Fare con Tosi, Patrizia Bisinella, attacca l’amministrazione Tommasi dopo “l’ennesima” rissa a Veronetta, tra via San Francesco e Lungadige Porta Vittoria.

“Difendiamo i residenti e i baristi di via San Francesco e Lungadige Porta Vittoria. Il Comune non può voltarsi dall’altra parte. Zivelonghi minimizza da anni: ora basta”, afferma Bisinella, riferendosi a quanto accaduto nella notte di sabato 2 agosto, quando si sono verificate almeno cinque risse nella zona universitaria di Veronetta.

Secondo la consigliera, la situazione in quell’area è ormai “intollerabile”: “Le continue risse tra bande, le aggressioni sempre più violente, la presenza di minorenni e dei cosiddetti ‘maranza’, armati persino di machete, hanno trasformato un quartiere frequentato da studenti e famiglie in una zona fuori controllo”, dichiara.

Bisinella denuncia anche le difficoltà vissute da commercianti e abitanti: “Gli esercenti hanno paura e chiudono prima del previsto, i cittadini evitano certe strade. E intanto il Comune resta immobile“.

L’accusa più diretta è rivolta all’assessore Zivelonghi: “Da anni minimizza una situazione che è sotto gli occhi di tutti. Invece di chiedere interventi seri al Comitato per la sicurezza, si limita a parlare di casi isolati e a citare statistiche che non raccontano la realtà, perché la gente spesso non denuncia più.”

Critiche anche alle risposte fornite dall’amministrazione: “L’unica proposta fatta agli esercenti? Pagare una vigilanza privata di tasca propria. Ma allora a cosa serve il Comune?”

Bisinella conclude con una richiesta precisa: “Chiedo che il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza ascolti esercenti e residenti. Servono più controlli, più pattugliamenti e un presidio fisso serale. Non servono più parole: servono azioni concrete per restituire sicurezza e dignità a chi vive e lavora a Veronetta.”