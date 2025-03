Amia sposta le piante in via della Corte per fare spazio alla filovia

Amia Verona: in via della Corte spostate alcune piante per lavori alla filovia.

Continuano i lavori per la filovia nel quartiere della Circoscrizione 6, e per questo motivo Amia ha spostato quattro di sette tigli che si trovavano lungo il marciapiede di via della Corte. Erano esattamete all’incrocio con via Bianchini: ora invece sono al Parco San Marco di via Plinio. Questi alberi, infatti, erano troppo vicini alla futura linea aerea della filovia e al nuovo impianto di illuminazione.

Al loro posto, sono state piantate tre lagerstroemie, piante più basse che si adattano meglio allo spazio disponibile sul marciapiede. L’intervento è stato realizzato da Amia per garantire un equilibrio tra i lavori in corso e il verde urbano.