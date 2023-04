Amarone rosè e Castelvecchio “trentino”: ecco la Verona di Open to meraviglia

Gli strafalcioni su Verona nell’operazione Open to meraviglia.

Eccola qua, la Verona di Open to meraviglia. Amarone un po’ troppo rosè, la foto di Castelvecchio che in realtà è il Buonconsiglio di Trento, immagini di repertorio a dir poco generiche, e le Dolomiti improvvisamente traslocate in provincia di Verona. E tra i “luoghi insoliti” da visitare a Verona, ecco la foto del palazzo Ducale di Mantova. No, decisamente non c’è pace per l’ormai famigerata operazione Open to Meraviglia, l’iniziativa per promuovere l’Italia nel mondo ideata dal Ministero del Turismo e visitabile al sito italia.it.

Perchè oltre ai già noti strafalcioni che hanno già fatto il giro del mondo, dalle traduzione improvvisate alla Venere “filtrata” e rivestita ai grandi magazzini, al video sloveno, anche l’immagine di Verona, dentro Open to meraviglia, non è che venga trattata come dovrebbe. La pagina dedicata al museo di Castelvecchio, per esempio, è corredata dalla foto del Castello del Buonconsiglio. Che si trova a Trento. E nella sezione “luoghi insoliti” da visitare a Verona, ecco in bella mostra la foto del Palazzo Ducale di Mantova.

Tra i prodotti tipici del territorio viene citato l’Amarone, e ci mancherebbe: solo che la foto mostra un brindisi tra bicchieri che contengono un vino un po’ troppo rosè per essere un Amarone. E le Dolomiti? Tra i luoghi da visitare a Verona, eccole qua: “l’opera architettonica più bella del mondo”. Insomma, nonostante la traduzione in tedesco sia sparita e il video sloveno sia stato cancellato, in questo Open to Meraviglia c’è decisamente ancora qualcosa che non funziona.