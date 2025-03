Successo targato Verona per la Giornata di raccolta del farmaco

Giornata di raccolta del farmaco 2025: a Verona e provincia donate 18 mila confezioni.

La Giornata di Raccolta del Farmaco 2025 ha segnato un importante successo a Verona e provincia: oltre 18 mila le confezioni di farmaci donate. Un aumento del 20% rispetto all’anno scorso. Questo risultato è stato possibile grazie alla generosità dei cittadini, all’impegno delle 163 farmacie partecipanti e al lavoro di 700 volontari, tra cui molti Alpini e soci del Rotary Club.

Un aiuto per chi è in difficoltà.

I farmaci raccolti sono stati consegnati nella Sala Arazzi di Palazzo Barbieri, sede del Comune di Verona, a 25 enti caritativi che assistono circa 34 mila persone in condizioni di povertà sanitaria.

“La solidarietà dei veronesi è sempre più grande”, ha dichiarato Luisa Ceni, assessora al Terzo settore, sottolineando l’importanza dell’iniziativa per chi si trova in difficoltà. Purtroppo, molte persone sono costrette a scegliere tra acquistare le medicine, fare la spesa o pagare l’affitto.

Un grande impegno collettivo.

A livello regionale, in 553 farmacie venete, sono state raccolte 52.895 confezioni di farmaci (+13% rispetto al 2024), per un valore di 578.000 euro. In tutta Italia, l’iniziativa ha coinvolto quasi 6 mila farmacie e più di 26.500 volontari, con i farmacisti che hanno donato oltre 850 mila euro al Banco Farmaceutico.

Le farmacie in prima linea.

Anche le 13 farmacie Agec hanno dato un contributo significativo, raccogliendo 1.926 confezioni di farmaci, con un aumento del 56% rispetto al 2024.

“Le 13 farmacie Agec hanno contribuito a quest’ultima edizione della Raccolta del farmaco con 1.926 confezioni, in aumento di ben il 56% rispetto al 2024 quando furono 1.230 – dichiara la presidente Agec Anita Viviani“.

Chi ha aderito.

Hanno aderito all’iniziativa le farmacie di Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite. La GRF si è svolta sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di AIFA e in collaborazione tra gli altri con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi.