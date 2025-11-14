Catullo, 10 anni con Volotea: 46mila voli e una nuova rotta 

Dieci anni di Volotea a Verona: 6,3 milioni di passeggeri, 46 mila voli e la nuova rotta per la Danimarca.

Verona, Volotea festeggia 10 anni di crescita: oltre 6,3 milioni di passeggeri e una nuova rotta per la Danimarca. Questo il bilancio presentato il 13 novembre da Volotea, che ha celebrato il decimo anniversario della sua base operativa all’aeroporto Catullo di Verona-Villafranca.

Dal 2015, quando Volotea scelse Verona come una delle sue basi italiane, la compagnia ha operato oltre 46 mila voli dallo scalo scaligero, contribuendo a connettere Verona con l’Europa.

I numeri.

Fino a ottobre 2025, la compagnia ha trasportato circa 560 mila passeggeri a Verona. Il tasso di riempimento dei voli (load factor) si attesta al 93%, un segnale di domanda stabile. La puntualità è cresciuta, raggiungendo un tasso dell’86%. I passeggeri hanno mostrato un alto gradimento, con la soddisfazione (Net Promoter Score) in crescita del 31% rispetto al 2024. La base veronese impiega, nei mesi estivi, oltre 100 dipendenti diretti. Dieci anni fa, Volotea operava 9 destinazioni verso 3 Paesi. Oggi offre 15 collegamenti verso 5 Paesi (Italia, Repubblica Ceca, Francia, Grecia e Spagna).

Danimarca: la rotta 2026.

Per il 2026 Volotea ha annunciato un’ulteriore espansione: una nuova destinazione internazionale che collegherà Verona ad Aalborg. Il volo sarà operativo dal 2 aprile 2026, con frequenza settimanale. Complessivamente, Volotea manterrà un’offerta stabile di circa 730 mila posti (+4% rispetto al 2025) e un network di 16 rotte.

Non solo voli: sostegno alla cultura locale.

Il legame di Volotea con la città va oltre il traffico aereo. La compagnia supporta attivamente il patrimonio culturale locale: ha contribuito al restauro di oltre 30 bozzetti del Museo Canova di Possagno con il progetto #Volotea4Veneto ed è sponsor ufficiale del Teatro Camploy per la stagione 2024/2025.