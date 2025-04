Aeroporto di Verona: boom di passeggeri e nuove rotte per l’estate 2025

Il Catullo vola alto: numeri da record di passeggeri e 90 destinazioni per l’estate 2025

L’aeroporto di Verona continua a crescere: nei primi tre mesi del 2025, lo scalo ha registrato 700mila passeggeri, segnando un aumento del 17,3% rispetto al 2024. Un risultato che conferma la tendenza positiva degli ultimi anni e apre la strada a un’estate piena di novità.

Crescita record e nuove destinazioni.

Dopo un 2024 da record con 3,7 milioni di passeggeri, l’aeroporto Valerio Catullo punta ancora più in alto per la stagione estiva 2025. I viaggiatori avranno a disposizione 90 destinazioni in oltre 30 Paesi, con un potenziamento dei voli internazionali e nuove tratte per le mete più richieste.

Ryanair si conferma la compagnia leader con 17 rotte, seguita da Volotea, che nel periodo estivo opererà su 20 destinazioni. Neos, con la sua base a Verona, offre 40 destinazioni di cui 10 a lungo raggio, consolidando lo scalo come punto di riferimento per i viaggi turistici.

Le mete più richieste.

Nel 2024, la destinazione più amata dai passeggeri del Catullo è stata Catania, seguita dalla tratta internazionale Londra. Altre mete molto gettonate sono state Gran Bretagna, Germania, Spagna e Albania. L’interesse per i viaggi intercontinentali è in crescita, con 100mila passeggeri sui voli a lungo raggio, segnando un aumento del 15% rispetto all’anno precedente.

Più voli per l’Europa e nuove connessioni.

Per il 2025, aumentano le frequenze su molte tratte.

Air France anticipa il collegamento con Parigi Charles De Gaulle , aumentando i voli settimanali.

anticipa il collegamento con , aumentando i voli settimanali. Volotea vola tutti i giorni su Parigi Orly e incrementa le frequenze su Barcellona .

vola e incrementa le frequenze su . Ryanair e Volotea potenziano i voli per Madrid .

potenziano i voli per . Wizz Air, Air Albania e FlyOne rafforzano i collegamenti con Tirana e Chisinau .

rafforzano i collegamenti con . British Airways, Ryanair, Jet2.com e easyJet offrono voli per 11 città britanniche, confermando la Gran Bretagna come primo mercato internazionale per Verona.

Obiettivo: più connessioni e più turismo.

Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è ampliare le connessioni internazionali e potenziare le rotte a lungo raggio, sia per i passeggeri in partenza che per l’incoming turistico. Stiamo lavorando con istituzioni e aziende locali per valorizzare il territorio, anche in vista delle Olimpiadi invernali del prossimo anno”.