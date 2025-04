Villa Bartolomea: un milione di euro per portare l’acqua in altre aree con il nuovo acquedotto.

Sono iniziati a Villa Bartolomea i lavori per ampliare la rete dell’acquedotto comunale: l’intervento è curato da Acque Veronesi. prevede la posa di oltre due chilometri e mezzo di nuove condotte in diverse vie del centro e nella frazione di Spinimbecco, per un investimento complessivo di circa un milione di euro.

Il progetto ha l’obiettivo di portare acqua controllata e di qualità in zone finora sprovviste del servizio pubblico di approvvigionamento, dove attualmente i residenti fanno affidamento su pozzi privati. L’opera permetterà di garantire un approvvigionamento più sicuro e costante, in particolare durante i periodi di maggiore richiesta, come l’estate, quando si verificano picchi di consumo e carenze idriche.

I lavori dureranno circa nove mesi e porteranno benefici a oltre 500 persone. Le nuove tubature, realizzate in ghisa e con un diametro di 100 millimetri, interesseranno le vie Vicentini, Umbria, del Granatiere, del Fante, Graziani e Ligabue nel centro del paese. Nella frazione di Spinimbecco, i lavori si concentreranno sulle vie Botticelli, Canaletto, Donatello e Pila.

Grazie a questo intervento, la rete gestita da Acque Veronesi nel comune di Villa Bartolomea raggiungerà una lunghezza complessiva di oltre 47 chilometri, di cui circa 14 dedicati all’acquedotto e 33 alla rete fognaria.