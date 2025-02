Acque Veronesi, lavori a Verona: come e dove cambia la viabilità

Lavori di Acque Veronesi a Verona: come, dove e quando cambia la viabilità.

Da oggi lunedì 17 febbraio, la viabilità in alcune zone di Verona subirà cambiamenti temporanei per consentire importanti interventi di Acque Veronesi per l’ammodernamento alle infrastrutture idriche. In particolare, una parte di Via Quinzano sarà interessata da lavori di sostituzione delle tubature, con la conseguente interdizione al traffico e alla sosta per un periodo di circa quaranta giorni.

L’operazione fa parte del progetto Driver – Digitalizzazione Rete Idrica Verona, che punta a migliorare la gestione dell’acqua e ridurre gli sprechi. L’area interessata si estende tra Largo Ca’ Di Cozzi e Via Astico, con deviazioni studiate per limitare i disagi alla circolazione. Anche via Leno, nel tratto compreso tra via Sante Pinaroli e l’incrocio con via Quinzano, rimarrà chiusa al traffico.

Nonostante le restrizioni, i residenti delle zone coinvolte potranno accedere alle proprie abitazioni.